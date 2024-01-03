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Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой

1:22
Шоу-бизнес

Вечеринка, устроенная Настей Ивлеевой, вызвала негативные отзывы от нескольких артистов, включая Ивана Охлобыстина. Событие произошло 20 декабря и до сих пор обсуждается в широкой общественности.

Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Иван Охлобыстин попал под обстрел две недели назад, однако, к счастью, пуля попала в его бронежилет. Несмотря на полученное повреждение, актер на следующий день направился к бойцам СВО. В это же время он узнал о событиях в Москве, находясь на передовой.

В ответ на произошедшее, Ивлеева обещала пожертвовать все собранные деньги от мероприятия на благотворительные нужды. Охлобыстин предложил ей направить поддержку жителям Донбасса, где 22 многодетные семьи остались без кормильцев. На их праздничных столах преобладают тушенка, отварной картофель и конфеты, предоставленные российскими благотворителями.

"Настя, вы можете подарить людям радостный праздник. Мы для вас увеличим количество семей в три раза. Помнится, что билет на вашу тусовку стоил миллион. Еще 23 млн рублей можно выручить в случае продажи бриллианта на ваших стрингах. К сожалению, пока деньги не поступили, а ведь на них можно было купить три танка", — говорит Охлобыстин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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