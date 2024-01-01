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Урганта попросили вернуться на ТВ

Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил своих поклонников с Новым годом, выражая пожелания радости и доброты. В своем обращении в социальных сетях телеведущий попросил не обижать друг друга и пожелал всем здоровья и веселого настроения.

Урганта попросили вернуться на ТВ
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Под публикацией фанаты оставили множество комментариев, выражая ностальгию по его шоу и просив его вернуться на российское телевидение.

В комментариях звучат слова благодарности и просьбы о возвращении Ивана Урганта, а также выражения любви и скучания по его ведущему стилю.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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