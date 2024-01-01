Урганта попросили вернуться на ТВ

Иван Ургант трогательно поздравил своих поклонников с Новым годом, выражая пожелания радости и доброты. В своем обращении в социальных сетях телеведущий попросил не обижать друг друга и пожелал всем здоровья и веселого настроения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Под публикацией фанаты оставили множество комментариев, выражая ностальгию по его шоу и просив его вернуться на российское телевидение.

В комментариях звучат слова благодарности и просьбы о возвращении Ивана Урганта, а также выражения любви и скучания по его ведущему стилю.