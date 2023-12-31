Екатерина Мизулина призналась, что рада встретить Новый год без Киркорова

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила свое удовлетворение отсутствием Филиппа Киркорова в новогодних телешоу и поддержала решение вырезать "голых" артистов из эфиров федеральных каналов. В своем Telegram-канале она написала, что общество, возмущенное скандальной "голой вечеринкой", потребовало бойкотировать участников мероприятия, и каналы оперативно избавились от них.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Мизулина отметила, что это событие стало для нее неожиданным и благодарила 2023 год за отсутствие Киркорова на экране. Она выразила уверенность в сложности операции по "вырезанию" артистов из эфиров и признала, что такая мера — "беспрецедентна". В то же время, она заметила отсутствие извинений от знаменитостей в адрес российских солдат, находящихся на СВО.

Мизулина пожаловалась на отсутствие благотворительных акций и мероприятий в поддержку военных со стороны артистов и блогеров, считая их оторванными от реальности, и выразила недовольство этой ситуацией.