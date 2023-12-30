Яна Вайновская стала победительницей музыкального шоу "Ярче звезд"

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30 декабря 2023 года телеканал ТНТ представил финальный выпуск нового музыкального шоу "Ярче звезд".

Фото: Страница Яны Вайновской Вконтакте

В каждом из 13 эпизодов участники, неизвестные широкой публике, преобразились в звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса. Жюри, включающее известную актрису дубляжа Татьяну Шитову, победителя "Один в один" Алексея Чумакова, а также комиков Марину Кравец и Ивана Абрамова, оценивали их выступления. Ведущим шоу был Гарик Мартиросян.

В финале шоу выступили 13 участников, включая 12 сольных исполнителей и одну группу. В суперфинале поборолись ABBA Mia, Ирина Чумакова, Полина Смирнова, Мишель Барави и Яна Вайновская.

Победительницу определяли зрители в студии, и лучшей стала Яна Вайновская с 83 голосами, заработав сертификат на 5 миллионов рублей. Второе место заняла Полина Смирнова (69 голосов), а третье — Ирина Чумакова (50 голосов), сообщает "Комсомольская Правда".

Яна Вайновская, 37 лет, ранее участвовавшая в "Голосе-4" под руководством Полины Гагариной, активно выпускает песни с 2018 года. Ее последние синглы — "Благодари" и "Воины не умирают".

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