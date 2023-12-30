Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесподобный торт "Новогодний пенёк" порадует всех гостей вкусом и необычным видом
Подруга певицы Селены Гомес, которая отдала ей свою почку, раскрыла правду о конфликте с певицей
75-летний юморист Владимир Винокур высказался о разрыве дочери с мужем
Ответка за Белгород — в Харькове прилёт в гостиницу с "иностранцами"
Телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, что для нее будет самым важным в новом году
41-летняя Анна Седокова назвала свою самую большую победу в уходящем году
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Кадры с GoPro: последний бой спецгруппы наёмников из НАТО с разведкой РФ у Авдеевки
Новогодние рулетики с ветчиной — очень вкусная и необычная закуска

Яна Вайновская стала победительницей музыкального шоу "Ярче звезд"

1:37
Шоу-бизнес

30 декабря 2023 года телеканал ТНТ представил финальный выпуск нового музыкального шоу "Ярче звезд".

Яна Вайновская стала победительницей музыкального шоу "Ярче звезд"
Фото: Страница Яны Вайновской Вконтакте

В каждом из 13 эпизодов участники, неизвестные широкой публике, преобразились в звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса. Жюри, включающее известную актрису дубляжа Татьяну Шитову, победителя "Один в один" Алексея Чумакова, а также комиков Марину Кравец и Ивана Абрамова, оценивали их выступления. Ведущим шоу был Гарик Мартиросян.

В финале шоу выступили 13 участников, включая 12 сольных исполнителей и одну группу. В суперфинале поборолись ABBA Mia, Ирина Чумакова, Полина Смирнова, Мишель Барави и Яна Вайновская.

Победительницу определяли зрители в студии, и лучшей стала Яна Вайновская с 83 голосами, заработав сертификат на 5 миллионов рублей. Второе место заняла Полина Смирнова (69 голосов), а третье — Ирина Чумакова (50 голосов), сообщает "Комсомольская Правда".

Яна Вайновская, 37 лет, ранее участвовавшая в "Голосе-4" под руководством Полины Гагариной, активно выпускает песни с 2018 года. Ее последние синглы — "Благодари" и "Воины не умирают".

Ранее сообщалось, что клуб "Mutabor" собирается отсудить 70 млн рублей у Ивлеевой за "голую" вечеринку.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"

По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!

"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде?
Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола
Очень вкусный торт без выпечки готовится быстро: съедается до последней крошки
"Новогодний": изумительный салат с крабовыми палочками и мандаринами 
Это нужно сделать с жимолостью, как только растает снег
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Киев опять убил русских детей. Когда почернеет "красная линия"? Дмитрий Плотников Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса
Время посева настало: посадите эти растения в зимой, и они зацветут уже этим летом
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Эти упражнения помогут похудеть в домашних условиях без беговой дорожки
Последние материалы
41-летняя Анна Седокова назвала свою самую большую победу в уходящем году
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Кадры с GoPro: последний бой спецгруппы наёмников из НАТО с разведкой РФ у Авдеевки
Новогодние рулетики с ветчиной — очень вкусная и необычная закуска
Как улучшить производительность в играх на Windows 11
Сивков: "Силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу"
Почему растениям важен тёплый душ?
Почему моторное масло надо менять не реже, чем раз в год
Пожилым назвали три научно обоснованные причины есть персики
Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников