Клуб "Mutabor" собирается отсудить 70 млн рублей у Ивлеевой за "голую" вечеринку

Руководство московского клуба "Mutabor" планирует подать иск против Насти Ивлеевой, требуя компенсацию в размере 70 миллионов рублей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

По данным Telegram-канала Mash, причиной иска является негативное воздействие на репутацию клуба, вызванное её участием в проведении "голой" вечеринки в соавторстве с организаторами.

Ивлеева заплатила 3 миллиона рублей за данное мероприятие и, согласно договору, обязалась не нарушать законы Российской Федерации, избегать использования ненормативной лексики, а также предотвращать провокационные или дискредитирующие действия в отношении заведения.

Представители администрации клуба утверждают, что не ожидали подобных инцидентов. Тем не менее, "аморальное мероприятие" Ивлеевой серьезно ударило по финансам и репутации "Мутабора". В результате проверки правоохранительными органами выявлены и другие нарушения. На текущий момент клуб закрыт и опечатан.

Сама Ивлеева столкнулась с финансовыми трудностями, в том числе с налоговыми, которые она уже решила, а также получила штраф в размере 100 тысяч рублей за организацию скандального мероприятия.