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Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки

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Шоу-бизнес

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки в московском ночном клубе "Мутабор".

Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Лефортовский районный суд наложил штраф на Ивлееву по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного нахождения и (или) передвижения граждан в общественных местах, приведших к нарушению общественного порядка), сообщает Telegram-канал SHOT.

По мнению суда, нарушения общественного порядка произошли в ходе проведения вечеринки, выраженные в пребывании граждан в обнаженном виде, оскорбляющем человеческое достоинство, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и использовании нецензурной брани в общественном месте.

Ранее стало известно, что участникам "голой" вечеринки дали три дня на уплату всех налогов, а Филиппа Киркорова не будут лишать звания народного артиста России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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