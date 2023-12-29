Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки в московском ночном клубе "Мутабор".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Лефортовский районный суд наложил штраф на Ивлееву по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного нахождения и (или) передвижения граждан в общественных местах, приведших к нарушению общественного порядка), сообщает Telegram-канал SHOT.

По мнению суда, нарушения общественного порядка произошли в ходе проведения вечеринки, выраженные в пребывании граждан в обнаженном виде, оскорбляющем человеческое достоинство, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и использовании нецензурной брани в общественном месте.

Ранее стало известно, что участникам "голой" вечеринки дали три дня на уплату всех налогов, а Филиппа Киркорова не будут лишать звания народного артиста России.