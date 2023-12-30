Композитор Бениш рассказал об изменениях в шоу-бизнесе после "голой" вечеринки

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

События вокруг "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, ставшей поводом для общественного осуждения Лолиты, Филиппа Киркорова и других артистов, оказали заметное воздействие на рынок корпоративных выступлений в России, сообщил опытный концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Он подчеркнул, что топовые исполнители, такие как Шаман, Лепс и Стас Михайлов, не пострадали от скандала и сохраняют высокие гонорары, оцениваемые в десятки миллионов. Однако, ситуация для Филиппа Киркорова, который известен своей вездесущестью, стала менее благоприятной. После скандала ему, возможно, придется идти на уступки и рассматривать снижение гонораров.

Александр Бениш также отметил, что рынок корпоративных мероприятий испытывает некоторую агонию. Артисты первого эшелона расписаны заранее, и их услуги востребованы. Однако в такие экономически сложные времена цены на выступления резко выросли, а требования увеличились. Тем не менее, даже с увеличением стоимости, популярные артисты остаются в центре внимания и продолжают сдерживаться в выборе мероприятий, сообщает "Московский Комсомолец".

Композитор резюмировал, заявив, что, несмотря на сложное для страны время, строгих запретов на частные вечеринки не было. Однако крупные государственные корпорации стараются не проводить размашистых мероприятий.

Ранее сообщалось, что против Анастасии Ивлеевой подготовили новый судебный иск.