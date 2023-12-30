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Против Анастасии Ивлеевой подготовили новый судебный иск

1:28
Шоу-бизнес

Благотворительные фонды "Сокол" и "Мы рядом", а также группа родных участников СВО подготавливают новый коллективный судебный иск к Анастасии Ивлеевой, организатору "голой" вечеринки, по статье 150 ГК РФ.

Против Анастасии Ивлеевой подготовили новый судебный иск
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Граждане выразили недовольство публичным поведением участников мероприятия в условиях нестабильности в стране и требуют извинений от Ивлеевой.

Иск подается в связи с моральным долгом граждан противостоять подобным событиям в непокойное время. Один из заявителей, офицер разведки Иван Пипник, утверждает, что публичные извинения артистов не искренни, и призывает их определиться, на чьей стороне они стоят. Поднимается вопрос о том, поддерживают ли участники Россию, и предлагается провести проверки правоохранительными органами.

"Привыкли чувствовать себя хозяевами жизни. Но в какой-то момент надо чуть осматриваться", — передаёт слова Ивана "Московский Комсомолец".

Заявители не требуют компенсации, но выражают недовольство публичным поведением артистов в условиях сложной обстановки в стране. Они призывают к ответственности не только организаторов, но и всех участников "голой вечеринки". Главная цель — добиться ясности в отношении патриотизма участников события.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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