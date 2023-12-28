Певица Анна Асти может лишиться российского гражданства

Певицу Анну Дзюбу, известную под псевдонимом Анна ASTI, могут лишить российского гражданства после её участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Как рассказал в своём Telegram-канале телеведущий Руслан Осташко, в МВД уже начали проверку по данному делу.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

"Сообщается, что МВД РФ уже начало проверку рождённой на Украине певицы, получившей недавно российский паспорт", — написал журналист.

Напомним, что паспорт певица получила в октябре уходящего года.

При этом прежде стало известно, что новогодний фильм-ремейк "Иван Васильевич меняет все", где снимались Филипп Киркоров и Анна Асти, переснимают. С афиши данных артистов уже убрали.

Также Осташко обратил внимание, что новогоднее выступление певицы в столичном клубе Gipsy уже отменили. Её заменит Jony.