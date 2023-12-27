Продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков объяснил, почему он стал инициатором коллективного иска против блогера Анастасии Ивлеевой. Он охарактеризовал поведение артистов на ее "голой" вечеринке как "верх неприличия" и выразил удивление по поводу организации мероприятия в условиях специальной военной операции и накануне Нового года.
Иншаков считает, что зрителям уже наскучило подобное "безобразие" и подчеркнул, что средства, полученные в результате суда, будут направлены на поддержку фронта, а также на помощь инвалидам и семьям погибших в ходе специальной военной операции.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.