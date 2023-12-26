От Ким Кардашьян до Бритни Спирс: девять самых кратковременных браков знаменитостей

Знаменитости порой славятся не только долгими браками, но и внезапными разводами, поднимая интерес к их личной жизни. Давайте вместе с HerBeauty. co вспомним несколько самых недолговечных звёздных союзов.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Ким и ее союз с Крисом Хамфрисом длился всего 72 дня, в то время как с Канье Уэстом она продержалась 6 лет.

Памела Андерсон и Рик Саломон

После классической свадьбы в Лас-Вегасе они развелись всего через два месяца. Интересно, что позже они опять поженились и потом развелись вновь.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас

Свадьба Дрю в 19 лет завершилась разводом всего через 39 дней. Молодость, бурные эмоции, и вот — брак длился чуть больше месяца.

Марио Лопес и Али Ландри

Марио решил жениться на Али, но их союз продлился лишь 18 дней из-за его измен.

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс

Они провели частную свадьбу на Бора-Бора, но расстались через 2 недели из-за несогласий и ссор.

Шер и Грегг Оллман

Шер расторгла этот брак через 9 дней, осознав, что это была ошибка, возможно, из-за количества выпитого.

Кармен Электра и Деннис Родман

Их страстные отношения не выдержали испытания временем — брак длился чуть больше недели из-за проблем и конфликтов.

Николас Кейдж и Эрика Койке

Их брак был таким коротким, что заявление на аннулирование было подано уже через 4 дня после брака.

Бритни Спирс и Джейсон Александр

Их шуточная свадьба в Лас-Вегасе длилась лишь 55 часов, закончившись аннулированием через пару дней после венчания.

Эти краткие браки — не просто истории о быстро ушедших чувствах, но и уроки о том, как в любых отношениях важны не только моменты яркой страсти, но и взаимопонимание, терпимость и уважение.