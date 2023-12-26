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Собчак о воспитании сына Платона: важно создавать у него ощущение, что нужно зарабатывать самому

1:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что воспитывает своего сына с расчётом на то, что он будет сам зарабатывать себе на жизнь в будущем.

Собчак о воспитании сына Платона: важно создавать у него ощущение, что нужно зарабатывать самому
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Журналистка, отвечая на вопрос о подарках сыну на Новый год, рассказала, что её сын Платон находится вне материальных ценностей.

"Мы тоже стараемся его не баловать. У него нет гаджетов, он не знает отличие фирменной одежды от нефирменной, очень просто мы его одеваем, в простых магазинах", — цитирует слова Ксении Telegram-канал "Блокнто Старс".

Она отметила, что сын очень любит конструкторы и книги.

"Мне кажется, что баловать детей, которые и так живут гораздо лучше, чем многие люди, не очень правильно. Важно, наоборот, создавать у него ощущение того, что ему нужно зарабатывать со временем самому и что-то делать самому, чтобы достичь чего-то", — выразила своё мнение Собчак.

Ранее Ксения Собчак рассказала, почему Филиппу Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ им Горького.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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