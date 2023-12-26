Ксения Собчак объяснила, что воспитывает своего сына с расчётом на то, что он будет сам зарабатывать себе на жизнь в будущем.
Журналистка, отвечая на вопрос о подарках сыну на Новый год, рассказала, что её сын Платон находится вне материальных ценностей.
"Мы тоже стараемся его не баловать. У него нет гаджетов, он не знает отличие фирменной одежды от нефирменной, очень просто мы его одеваем, в простых магазинах", — цитирует слова Ксении Telegram-канал "Блокнто Старс".
Она отметила, что сын очень любит конструкторы и книги.
"Мне кажется, что баловать детей, которые и так живут гораздо лучше, чем многие люди, не очень правильно. Важно, наоборот, создавать у него ощущение того, что ему нужно зарабатывать со временем самому и что-то делать самому, чтобы достичь чего-то", — выразила своё мнение Собчак.
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