Ксения Собчак рассказала, почему Филиппу Киркорову не позволили выступить на сцене МХАТ имени Горького.
Собчак заявила, что директор МХАТ им Горького Владимир Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном мероприятии.
Журналистка сообщила, что по её информации в театре планировался корпоратив крупной компании.
"Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены "звонок из АП". А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры чтобы "абы чего не вышло"", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Ранее сообщалось, что богер Настя Ивлеева принесла свои извинения за проведённую "голую вечернику" с участием звёзд отечественного шоу-бизнеса. На празднике присутствовал и Филипп Киркоров.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.