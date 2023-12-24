Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького

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Ксения Собчак рассказала, почему Филиппу Киркорову не позволили выступить на сцене МХАТ имени Горького.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Собчак заявила, что директор МХАТ им Горького Владимир Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном мероприятии.

Журналистка сообщила, что по её информации в театре планировался корпоратив крупной компании.

"Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены "звонок из АП". А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры чтобы "абы чего не вышло"", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ранее сообщалось, что богер Настя Ивлеева принесла свои извинения за проведённую "голую вечернику" с участием звёзд отечественного шоу-бизнеса. На празднике присутствовал и Филипп Киркоров.