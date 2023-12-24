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Настя Ивлеева извинилась перед обществом за "голую вечеринку": деньги пойдут на благотворительность

1:17
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева объяснила, почему провела "голую вечеринку" и заявила, что ей важно реализовывать свои проекты именно в России.

Настя Ивлеева извинилась перед обществом за "голую вечеринку": деньги пойдут на благотворительность
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Ивлеева рассказала, что сняла для обложки журнала Playboy множество женщина разных профессий и возрастов. "Голая вечеринка", по её словам, была презентацией снимков, которые так и не были опубликованы в журнале, так как издание ушло из России.

Блогер назвала вечеринку с дресс-кодом "почти голый" закрытой презентацией. Она отметила, что не сумела проконтролировать распространение фотографий с вечеринки, которые разлетелись по социальным сетям.

Рэпера Vacio, который пришёл на праздник в одном носке, звезда назвала "горячей головой" и отметила, что он был предупреждён о недопустимости такого вида. Костюмы, по словам знаменитости, все гости вечеринки "интерпретировали сами".

Ивлеева заверила, что деньги, полученные от мероприятия, отправит на благотворительность. Она извинилась за недочёты проведённого мероприятия перед обществом и гостями праздника.

Ранее актёр Иван Охлобыстин высказался о "голой вечеринке" Ивлеевой и заявил, что "так начинаются революции".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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