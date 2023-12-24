Блогер Настя Ивлеева объяснила, почему провела "голую вечеринку" и заявила, что ей важно реализовывать свои проекты именно в России.
Ивлеева рассказала, что сняла для обложки журнала Playboy множество женщина разных профессий и возрастов. "Голая вечеринка", по её словам, была презентацией снимков, которые так и не были опубликованы в журнале, так как издание ушло из России.
Блогер назвала вечеринку с дресс-кодом "почти голый" закрытой презентацией. Она отметила, что не сумела проконтролировать распространение фотографий с вечеринки, которые разлетелись по социальным сетям.
Рэпера Vacio, который пришёл на праздник в одном носке, звезда назвала "горячей головой" и отметила, что он был предупреждён о недопустимости такого вида. Костюмы, по словам знаменитости, все гости вечеринки "интерпретировали сами".
Ивлеева заверила, что деньги, полученные от мероприятия, отправит на благотворительность. Она извинилась за недочёты проведённого мероприятия перед обществом и гостями праздника.
Ранее актёр Иван Охлобыстин высказался о "голой вечеринке" Ивлеевой и заявил, что "так начинаются революции".
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.