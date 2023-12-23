Иван Охлобыстин считает, что "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой с участием звёзд может спровоцировать революцию в России.
Звезда сериала "Интерны" объяснил, что бойцы ВС РФ восприняли "голую вечеринку" Ивлевой как личное оскорбление.
Он предупредил, что при появлении кого-либо из участников дерзкого праздника на "голубом огоньке" в новогоднюю ночь будет воспринято военнослужащими как издевательство.
"А именно так и начинаются революции… Стоит задуматься", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак высказалась о вечеринке Ивлеевой. Она объяснила, что мир несправедлив, поэтому кого-то убивают, а кто-то пьёт шампанское.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.