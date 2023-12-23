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Охлобыстин о "голой вечеринке" Ивлеевой: "Именно так и начинаются революции"

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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин считает, что "голая вечеринка" блогера Насти Ивлеевой с участием звёзд может спровоцировать революцию в России.

Охлобыстин о "голой вечеринке" Ивлеевой: "Именно так и начинаются революции"
Фото: Инстаграм Ивлеевой

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что бойцы ВС РФ восприняли "голую вечеринку" Ивлевой как личное оскорбление.

Он предупредил, что при появлении кого-либо из участников дерзкого праздника на "голубом огоньке" в новогоднюю ночь будет воспринято военнослужащими как издевательство. 

"А именно так и начинаются революции… Стоит задуматься", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак высказалась о вечеринке Ивлеевой. Она объяснила, что мир несправедлив, поэтому кого-то убивают, а кто-то пьёт шампанское.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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