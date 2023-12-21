Ксения Собчак заступилась за блогера Настю Ивлееву, которая организовала "голую вечеринку" для звёзд российского шоу-бизнеса.
Собчак высказалась по поводу проведения вечеринки, условием для которой был приход полуголыми. На приглашение откликнулись сама Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие знаменитости.
"Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", — выразила своё мнение журналистка в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что активисты из "Зова народа" написали заявление в Генпрокуратуру РФ на участников "голой вечеринки".
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".