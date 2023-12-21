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Собчак о "голой вечеринке" Ивлеевой: где-то убивают, а где-то пьют шампанское

0:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заступилась за блогера Настю Ивлееву, которая организовала "голую вечеринку" для звёзд российского шоу-бизнеса.

Собчак о "голой вечеринке" Ивлеевой: где-то убивают, а где-то пьют шампанское
Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой

Собчак высказалась по поводу проведения вечеринки, условием для которой был приход полуголыми. На приглашение откликнулись сама Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие знаменитости.

"Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно", — выразила своё мнение журналистка в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что активисты из "Зова народа" написали заявление в Генпрокуратуру РФ на участников "голой вечеринки". 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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