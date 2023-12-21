Вечеринка Насти Ивлеевой, на которой гости должны были явиться почти голые, возмутила акттивистов-патриотов. Они написали заявление в Генпрокуратуру.
Провокационное мероприятие прошло в клубе "Мутабор". Фото с "голой вечеринки" звёзды активно публиковали в социальных сетях. Сообщается, что один из участников вечеринки явился на праздник в носке, который едва прикрывал половые органы.
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина и "Зов Народа", обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом проверить откровенное мероприятие. В жалобе говорится о том, что подобные собрания неуместны во время проведения спецоперации на Украине.
На вечеринку явились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Дима Билан и другие звёзды.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".