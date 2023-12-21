Патриоты РФ пожаловалиь на полуголых Киркорова, Ивлееву и Собчак в Генпрокуратуру РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вечеринка Насти Ивлеевой, на которой гости должны были явиться почти голые, возмутила акттивистов-патриотов. Они написали заявление в Генпрокуратуру.

Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой

Провокационное мероприятие прошло в клубе "Мутабор". Фото с "голой вечеринки" звёзды активно публиковали в социальных сетях. Сообщается, что один из участников вечеринки явился на праздник в носке, который едва прикрывал половые органы.

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина и "Зов Народа", обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом проверить откровенное мероприятие. В жалобе говорится о том, что подобные собрания неуместны во время проведения спецоперации на Украине.

На вечеринку явились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Дима Билан и другие звёзды.