Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, официально стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.
Музыкант выложил в своём телеграм-канале видео, на котором подписывает документ о согласии на получение почётного статуса.
"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — гласит комментарий к ролику.
Ранее РБК сообщал о том, что как и на прошлых выборах, среди доверенных лиц Путина будет много деятелей культуры, в том числе и певец Шаман.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.