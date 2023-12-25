Певец Шаман сообщил, что стал доверенным лицом Путина

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Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, официально стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Музыкант выложил в своём телеграм-канале видео, на котором подписывает документ о согласии на получение почётного статуса.

"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — гласит комментарий к ролику.

Ранее РБК сообщал о том, что как и на прошлых выборах, среди доверенных лиц Путина будет много деятелей культуры, в том числе и певец Шаман.