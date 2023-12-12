Певец Шаман станет доверенным лицом Путина

Певец Шаман станет доверенным лицом Владимира Путина в предстоящей избирательной кампании, передаёт во вторник РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Новшеством нынешнего состава доверенных лиц станет включение в него военкоров, рассказали собеседники издания.

"В их числе будет военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, рассматриваются также кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (основатель проекта WarGonzo)", — уточняется в публикации.

"Пока только знаю, что войду в инициативную группу по выдвижению [Путина]", — подтвердил Коц.

Остальные пока не получили приглашений, но готовы с честью выполнять почётные обязанности доверенных лиц.

Традиционно в списке много деятелей культуры, в их числе — режиссёр Никита Михалков, актёры Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Shaman (Ярослав Дронов).

Спикер парламента ДНР Артём Жога тоже будет доверенным лицом Путина, как он и обещал в тот день, когда попросил главу государства выдвинуть свою кандидатуру на очередной срок.

Законодательство РФ позволяет кандидату на пост президента набирать до 600 человек, помогающих вести избирательную кампанию — обычно это публичные и авторитетные люди. На прошлых выборах список Путина содержал 476 доверенных лиц, в этот раз он обновился примерно на 40%.