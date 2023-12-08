Жога рассказал о своей просьбе к Путину баллотироваться

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Спикер парламента ДНР Артём Жога просил Владимира Путина принять участие в выборах президента от имени жителей новых регионов РФ. Об этом сын погибшего командира "Спарты" рассказал после церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.

Фото: РИА Новости by Валерий Шарифулин

Он признался, что в Донбассе многие его просили передать Путину, что хотят видеть его во главе России.

"Все мы сошлись в одной мысли, что нужно попросить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался", — пояснил Жога.

В нарушение протокола он воспользовался случаем, поскольку "не каждый день бывает в Кремле и не каждый день видит Владимира Владимировича так близко", и передал просьбу российскому лидеру. И очень рад, что тот ответил согласием.

"Я очень надеялся, и я полностью удовлетворён", — прокомментировал глава парламента ДНР.

Он также высказал готовность к тому, чтобы стать доверенным лицом Путина на этих выборах.

"Мы — я от себя лично говорю — все придём на эти выборы и будем голосовать только за Владимира Владимировича", — добавил Артём Жога.