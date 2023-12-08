Спикер парламента ДНР Артём Жога просил Владимира Путина принять участие в выборах президента от имени жителей новых регионов РФ. Об этом сын погибшего командира "Спарты" рассказал после церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.
Он признался, что в Донбассе многие его просили передать Путину, что хотят видеть его во главе России.
"Все мы сошлись в одной мысли, что нужно попросить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался", — пояснил Жога.
В нарушение протокола он воспользовался случаем, поскольку "не каждый день бывает в Кремле и не каждый день видит Владимира Владимировича так близко", и передал просьбу российскому лидеру. И очень рад, что тот ответил согласием.
"Я очень надеялся, и я полностью удовлетворён", — прокомментировал глава парламента ДНР.
Он также высказал готовность к тому, чтобы стать доверенным лицом Путина на этих выборах.
"Мы — я от себя лично говорю — все придём на эти выборы и будем голосовать только за Владимира Владимировича", — добавил Артём Жога.
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