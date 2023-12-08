Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом он сообщил в пятницу после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле.
Вопрос об участии в предстоящих выборах главе государства задал Артём Жога, отец погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Путин ответил утвердительно.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. ЦИК приняла решение проводить их три дня – с 15 по 17 марта.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.