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Владимир Путин решил баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году

Путин подтвердил своё выдвижение на пост президента России

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Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом он сообщил в пятницу после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле.

Путин подтвердил своё выдвижение на пост президента России
Фото: Якутия 24

Вопрос об участии в предстоящих выборах главе государства задал Артём Жога, отец погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Путин ответил утвердительно.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. ЦИК приняла решение проводить их три дня – с 15 по 17 марта.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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