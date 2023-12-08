Путин подтвердил своё выдвижение на пост президента России

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом он сообщил в пятницу после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле.

Фото: Якутия 24

Вопрос об участии в предстоящих выборах главе государства задал Артём Жога, отец погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Путин ответил утвердительно.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. ЦИК приняла решение проводить их три дня – с 15 по 17 марта.