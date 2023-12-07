Выборы президента России пройдут 17 марта

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года — соответствующее решение принял Совет Федерации в четверг.

Фото: www.pikabu.ru

Постановление о назначении даты голосования почти не обсуждалось и было одобрено единогласно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала эти выборы историческими.

"От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени. Но не только. За нами, очевидно, будет следить весь мир. Потому что РФ сегодня — один из главных архитекторов справедливого глобального будущего", — объяснила она.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, сегодняшнее постановление фактически дало старт избирательной кампании.

Дмитрий Песков ранее обещал, что Владимир Путин объявит о своём решении баллотироваться после назначения дня голосования.

Постановление Совфеда о выборах