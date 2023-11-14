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Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина

1:12
Политика

Предвыборный штаб Владимира Путина в случае его переизбрания возглавит начальник управления внутренней политики Администрации президента Андрей Ярин, сообщил РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина
Фото: kremlin.ru

По их словам, структура штаба в общем и целом сформирована. В него войдут представители "Единой России", ОНФ и сотрудники ряда кремлёвских управлений.

Ярин, который руководил предвыборным штабом Путина и в 2018-м, опять будет фигурой непубличной. Его функции — менеджерские: координация между Кремлём, различными ветвями власти, региональными администрациями и доверенными лицами "основного кандидата", объяснил собеседник РБК.

Изданию не удалось получить официального подтверждения этой информации.

"Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года. Путин пока не объявлял о своём участии в них. По мнению экспертов, он сделает это 17 декабря.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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