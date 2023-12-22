Джиган раскритиковал "голую вечеринку" Ивлеевой: Настя пранканула адекватных людей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпера Джигана возмутила "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, которую проверяет Генпрокуратура РФ. Шоумен заверил, что быстро покинул непристойное мероприятие.

Фото: Инстаграм Ивлеевой

Джиган, который явился на вечеринку с женой Оксаной Самойловой, считает, что Ивлеева подшутила над гостями своего мероприятия. Он заявил, что остался недоволен публикой на вечеринке и самим местом проведения праздника.

"Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали", — объяснил рэпер в беседе с изданием Super.

Ранее сообщалось, что внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева объяснила, что попала на вечеринку Ивлеевой по ошибке, так как думала, что её пригласили на день рождения блогера.