Рэпера Джигана возмутила "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, которую проверяет Генпрокуратура РФ. Шоумен заверил, что быстро покинул непристойное мероприятие.
Джиган, который явился на вечеринку с женой Оксаной Самойловой, считает, что Ивлеева подшутила над гостями своего мероприятия. Он заявил, что остался недоволен публикой на вечеринке и самим местом проведения праздника.
"Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали", — объяснил рэпер в беседе с изданием Super.
Ранее сообщалось, что внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева объяснила, что попала на вечеринку Ивлеевой по ошибке, так как думала, что её пригласили на день рождения блогера.
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