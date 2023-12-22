Внучка экс-президента Узбекистана оправдалась за "голую вечеринку" у Ивлеевой: "Я ошиблась"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева заявила, что попала на вечеринку Насти Ивлеевой по ошибке.

Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой

Тилляева заверила, что не ожидала, что попадёт на "голую вечеринку". Она призналась, что её шокировали полуголые гости праздника. Сама Мариам пришла на вечеринку в обычной одежде.

"Я ошиблась. Я реально думала, что еду на день рождения Насти Ивлеевой. Мне так сказали. Меня просто подвели. Праздник есть праздник, тем более такой масштабный достоен серьёзного повода", — цитирует слова девушки "Блокнот Старс".

Ранее Ксения Собчак прокомментировала вечеринку у Ивлеевой.