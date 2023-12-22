Внучка покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева заявила, что попала на вечеринку Насти Ивлеевой по ошибке.
Тилляева заверила, что не ожидала, что попадёт на "голую вечеринку". Она призналась, что её шокировали полуголые гости праздника. Сама Мариам пришла на вечеринку в обычной одежде.
"Я ошиблась. Я реально думала, что еду на день рождения Насти Ивлеевой. Мне так сказали. Меня просто подвели. Праздник есть праздник, тем более такой масштабный достоен серьёзного повода", — цитирует слова девушки "Блокнот Старс".
Ранее Ксения Собчак прокомментировала вечеринку у Ивлеевой.
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