Виктория Боня, которая прошла ряд хирургических процедур с целью омоложения, опубликовала снимок, на котором её спутали с Анджелиной Джоли.
Виктория Боня активно ищет свой новый стиль. Звезда перевоплотилась в несколько разных образов с помощью париков.
На одном из снимков она запечатлена со своим возлюбленным. Именно этот снимок вызвал бурную реакцию подписчиков.
"Я думала, что это Анджелина Джоли и Хавьер Бардем";
"Ощущение, будто и под мимику Джоли косит, под её манеры, помимо перекройки под её внешность";
"Ой, превратилась в Анджелину Джоли!", — писали фолловеры под фото Бони.
Ранее Виктория Боня заявила, что хочет поработать с американским изобретателем Илоном Маском.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.