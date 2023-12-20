Перекроенную с помощью пластики Викторию Боню перепутали с Анджелиной Джоли

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, которая прошла ряд хирургических процедур с целью омоложения, опубликовала снимок, на котором её спутали с Анджелиной Джоли.

Фото: Инстаграм Виктории

Виктория Боня активно ищет свой новый стиль. Звезда перевоплотилась в несколько разных образов с помощью париков.

На одном из снимков она запечатлена со своим возлюбленным. Именно этот снимок вызвал бурную реакцию подписчиков.

"Я думала, что это Анджелина Джоли и Хавьер Бардем"; "Ощущение, будто и под мимику Джоли косит, под её манеры, помимо перекройки под её внешность"; "Ой, превратилась в Анджелину Джоли!", — писали фолловеры под фото Бони.

Ранее Виктория Боня заявила, что хочет поработать с американским изобретателем Илоном Маском.