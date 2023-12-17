"Мне жалко Аллу": Садальский рассказал о падении доходов Пугачёвой и Галкина*

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В комедийном выступлении в Женеве, Максим Галкин* деликатно описал изменения в своей жизни после эмиграции, назвав их "голожопингом". Рассказывая о финансовых ограничениях и повседневных заботах, он признался, что теперь экономит и даже просил милостыню из-за проблем с банковскими картами.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, не замедлил высказать свою критику по поводу Галкина, называя его "глупцом" и считая его неумным.

"Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации. А Галкин*… Я не сейчас поменял свое мнение, я всегда говорил о нем, что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду!" — заявил

Актёр подчеркнул, что российские артисты, вроде Галкина*, за пределами России потеряют свое значение, и выразил сочувствие Алле Пугачёвой, высоко оценивая её в контексте сложившейся ситуации.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022