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"Мне жалко Аллу": Садальский рассказал о падении доходов Пугачёвой и Галкина*

1:12
Шоу-бизнес

В комедийном выступлении в Женеве, Максим Галкин* деликатно описал изменения в своей жизни после эмиграции, назвав их "голожопингом". Рассказывая о финансовых ограничениях и повседневных заботах, он признался, что теперь экономит и даже просил милостыню из-за проблем с банковскими картами.

"Мне жалко Аллу": Садальский рассказал о падении доходов Пугачёвой и Галкина*
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, не замедлил высказать свою критику по поводу Галкина, называя его "глупцом" и считая его неумным.

"Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации. А Галкин*… Я не сейчас поменял свое мнение, я всегда говорил о нем, что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду!" — заявил

Актёр подчеркнул, что российские артисты, вроде Галкина*, за пределами России потеряют свое значение, и выразил сочувствие Алле Пугачёвой, высоко оценивая её в контексте сложившейся ситуации.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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