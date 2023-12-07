На концерте в Женеве Максим Галкин* поделился своим трудным положением в эмиграции, высмеяв ностальгические моменты, такие как отсутствие возможности ездить на шопинг в Ригу в личном вагоне поезда.
Шоумен рассказал аудитории о своих трудностях с банковскими картами, даже прибегнув к просьбе о милостыне около супермаркета.
Галкин* также заявил, что не собирается отдавать лишённый орден Почёта Кузбасса за свою проукраинскую позицию и пообещал защищать физическую версию награды, хранящуюся в его подмосковном замке, если кто-то попробует её изъять.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.