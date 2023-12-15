Режиссёр Богомолов заверил, что потерявшая сознаниев театре Елена Ваенга не играла в спектакле

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отреагировал на сообщение о том, что певица Елена Ваенга потеряла сознание прямо на сцене, исполняя роль в его спектакле "Слава. Молодость".

Фото: Официальный сайт Елена Ваенги

Ранее об обмороке Ваенги в театре написали Telegram-каналы Mash и Baza.

Богомолов заверил, что в его постановке Елена Ваенга задействована точно не была.

"Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда….", — сказал Богомолов, которого цитирует Газета. Ru.

Ранее СМИ сообщили, что певице стало плохо, когда она играла роль в постановке "Слава. Молодость". Однако по информации Telegram-канала Baza, Ваенга не играла в спектакле, а просто присутствовала в зрительном зале, наслаждаясь игрой актёров.