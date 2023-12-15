Певица Елена Ваенга упала в обморок в московском театре

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга лишилась чувств, находясь в московском театре на Малой Бронной. Как пишет Telegram-канал Mash, артистка упала в обморок прямо во время своего выступления на сцене театра.

Фото: Официальный сайт Елена Ваенги

Журналисты добавили, что Ваенга принимала участие в театральной постановке.

"Прямо сейчас врачи оказывают ей первую помощь", — говорится в посте.

Об этом инциденте написал и Telegram-канал Baza. Правда, его журналисты утверждают, что упавшая в обморок Ваенга не была задействована в спектакле, а смотрела его, находясь в зрительном зале.