Певица Елена Ваенга лишилась чувств, находясь в московском театре на Малой Бронной. Как пишет Telegram-канал Mash, артистка упала в обморок прямо во время своего выступления на сцене театра.
Журналисты добавили, что Ваенга принимала участие в театральной постановке.
"Прямо сейчас врачи оказывают ей первую помощь", — говорится в посте.
Об этом инциденте написал и Telegram-канал Baza. Правда, его журналисты утверждают, что упавшая в обморок Ваенга не была задействована в спектакле, а смотрела его, находясь в зрительном зале.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".