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Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России

0:31
Шоу-бизнес

Популярная российская певица Елена Ваенга рассказала в своем блоге, что улетела из России на отдых в экзотическую страну в компании своего 11-летнего сына Ивана.

Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России
Фото: официальный сайт Елены Ваенги by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Артистка поделилась деталями о распорядке дня, который ей предложил сын на отдыхе.

Вместе с постом было опубликовано фото этого расписания, в котором уточнены разные активности, но основное правило заключается в том, что Иван может делать, что ему хочется в отпуске.

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Елену Ваенгу разыграл 8 летний сын
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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