Елена Ваенга вместе с сыном уехали из России

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская певица Елена Ваенга рассказала в своем блоге, что улетела из России на отдых в экзотическую страну в компании своего 11-летнего сына Ивана.

Фото: официальный сайт Елены Ваенги by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Артистка поделилась деталями о распорядке дня, который ей предложил сын на отдыхе.

Вместе с постом было опубликовано фото этого расписания, в котором уточнены разные активности, но основное правило заключается в том, что Иван может делать, что ему хочется в отпуске.

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