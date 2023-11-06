Популярная российская певица Елена Ваенга рассказала в своем блоге, что улетела из России на отдых в экзотическую страну в компании своего 11-летнего сына Ивана.
Артистка поделилась деталями о распорядке дня, который ей предложил сын на отдыхе.
Вместе с постом было опубликовано фото этого расписания, в котором уточнены разные активности, но основное правило заключается в том, что Иван может делать, что ему хочется в отпуске.
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