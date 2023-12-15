Тимати объяснил прекращение активной карьеры желанием дать шанс молодым

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Спустя много лет рэпер Тимати впервые высказал мысли о своей музыкальной карьере и поделился планами выхода на сцену.

Фото: prt scr youtube.com/NIKITA EFREMOV

В беседе с VOICE Тимати (Тимур Юнусов) признался, что в настоящее время он предпочитает не затмевать талант молодых исполнителей, поэтому выпускает хиты все реже. Тем не менее, он выразил намерение возобновить концертную деятельность, хотя бы однажды, чтобы его поклонники могли насладиться его хитами.

Кроме того, Тимати отметил, что у него за плечами множество музыкальных проектов. Он прошел внушительный путь в этой области и помог другим стать звёздами. Именно поэтому артист считает, что наступил момент делать что-то новое, "двигаться вперед и не оглядываться".