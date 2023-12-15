Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Кристина Орбакайте вернулась на сцену после девяти месяцев творческого отпуска. В настоящее время она активно снимается в новогодних шоу и недавно приняла участие в праздничном концерте "Наш новый год", проходившем на площадке "Крокус Сити Холл". Во время выступления артистка исполнила свой хит "Перелётная птица" в дуэте с Игорем Николаевым.

Фото: википедия

На сцене Орбакайте была в прекрасном настроении и активно общалась с юными участниками концерта, даря автографы и делая с ними совместные фотографии. Она также отметила организаторов, которые заботились о комфорте артистов. Корреспондентам "МК" певица сообщила о прекрасных изменениях, которые наблюдает в Москве.

"Сегодня было не скользко, вообще не скользко! На сцене было прекрасно!" — цитирует "МК" Орбакайте.

Ранее у Орбакайте возникли некоторые проблемы на сцене во время выступления на "Песне года". Она пожаловалась, что ей было трудно передвигаться на скользком полу. Певица отметила, что могла упасть, давая интервью, и предпочла избегать общения с журналистами. Вероятно, Орбакайте не хотела обсуждать свою семью и отвечать на вопросы о её знаменитой маме, которая уехала из России.

Также на съёмках появилась популярная исполнительница Ани Лорак. Она выступала на сцене вместе с Артёмом Качером, а за кулисами провела время в разговоре с Сергеем Пенкиным. Её наряд — серебристое мини-платье с пикантными вырезами на талии.