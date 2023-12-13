Неожиданный визит Кристины Орбакайте в Россию: радикальное похудение вызвало бурю обсуждений

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте, долгое время проживающая в США, внезапно появилась на "Песне года", удивив своих поклонников. Певица, посетившая Большой театр, опубликовала фотографию, на которой заметно похудела и выглядит уставшей.

Фото: википедия

Подписчики предполагают, что причина в плотном графике и длительном перелете.

Орбакайте выбрала черный костюм, вызвавший обсуждения в сети, а подписчики считают, что ее возвращение связано с предстоящими выступлениями на корпоративах. Певица сама не комментирует свой визит в Россию.