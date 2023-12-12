Уехавшая из России Алла Пугачёва приняла решение перевезти семью в Лондон

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин* покинули Россию из-за несоответствия своих политических убеждений с целями и задачами СВО. Переселившись в Израиль, а затем на Кипр, они приобрели недвижимость в Лимасоле, что позволило им и их детям получить европейские паспорта.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако, из-за неудовлетворительного климата Кипра, особенно для Примадонны, испытывающей проблемы со здоровьем, семья приняла решение переехать на ПМЖ в Лондон.

Решение об отъезде было принято в начале ноября, и уже в конце прошлого месяца Алла Пугачёва посетила Лондон для выбора особняка, где планирует проживать со своей семьей после новогодних праздников, сообщает "Комсомольская Правда".

Певица выразила желание, чтобы их дети, Гарри и Лиза, учились в Лондоне. Этот город не является для семьи чужим, так как там учится и проживает младший сын Кристины Орбакайте.

Ранее Алла Пугачёва проявляла интерес к этому городу, в том числе, получив приглашение на участие в мюзикле "Шахматы". Теперь, в отличие от прошлых времен, ничто не мешает ей осуществить свою давнюю мечту о жизни в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву попросили записать новогоднее поздравление.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.