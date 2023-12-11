В январе прошлого года идиллия в семье известного российского визажиста Гоар Аветисян распалась. На своей странице в запрещенной соцсети бьюти-блогер объявила о разрыве с отцом своего ребенка Сергеем Григорянцем. После последней пластической операции по коррекции фигуры у блогерши возникли серьезные осложнения, и Сергей не смог оказать должной поддержки своей возлюбленной. Гоар поделилась, что в тот момент чувствовала от Григорянца лишь холод и равнодушие. После расставания визажистка продолжила свою жизнь, завершив уже другие отношения, но для Сергея история с Гоар все еще не была закончена.
Летом 2020 года у пары родился сын Гаспар, который остался жить с Гоар. Визажистка никогда не отрицала, что Григорянец - отец мальчика. Однако Super.ru узнал, что в конце мая текущего года Сергей подал в суд с целью установить свое отцовство.
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