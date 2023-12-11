Госпитализированный Пригожин рассказал о здоровье: "Грипп А и пневмония"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что подхватил пневмонию во время поездки в Белоруссию.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Звезда шоу-бизнеса считает, что мог заразиться, участвуя в белорусском шоу "Фактор".

Он отметил, что в стране началась эпидемия гриппа.

"Вон Лера Кудрявцева болеет, другие — все болеют, такое время эпидемиологическое... Грипп А и пневмония. Два в одном", — цитирует слова мужа певицы Валерии издание Подъём.

Ранее сообщалось, что телеведущую Леру Кадрявцеву госпитализировали в Белоруссии. У звезды сорвалось выступление на "Песне года" в Минске.