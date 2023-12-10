Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Белоруссии

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем положили в больницу Белоруссии.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Кудрявцеву госпитализировали в больницу в Минске

Телеведущая прибыла в Белоруссию для выступления на "Песне года" в дуэте с Екатериной Гордон, однако внезапно почувствовала недомогание.

После КТ в учреждении здравоохранения Минска у звезды выявили пневмонию. Выступление дуэта пришлось отменить.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева потроллила Анастасию Волочкову, обратившись к Сергею Лазареву с просьбой.