Телеведущую Леру Кудрявцеву из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем положили в больницу Белоруссии.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Кудрявцеву госпитализировали в больницу в Минске
Телеведущая прибыла в Белоруссию для выступления на "Песне года" в дуэте с Екатериной Гордон, однако внезапно почувствовала недомогание.
После КТ в учреждении здравоохранения Минска у звезды выявили пневмонию. Выступление дуэта пришлось отменить.
Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева потроллила Анастасию Волочкову, обратившись к Сергею Лазареву с просьбой.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.