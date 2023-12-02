Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла Анастасию Волочкову в присутствии Сергея Лазарева.
Кудрявцева потроллила Волочкову. Она обратилась к своему приятелю певцу Лазареву.
"Можно с Вами сфотографироваться, Сергей?" — спросила звезда притворным голосом на красной дорожке "Песни года".
Сергей Лазарев не отказал своей подруге в просьбе и с радостью попозировал журналистам.
"Со мной он фотографируется всегда!" — объяснила Кудрявцева.
Ранее Ксения Бородина прокомментировала ссору Волочковой с Лазаревым, который отказался фотографироваться с балериной.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.