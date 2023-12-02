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Кудрявцева потроллила Волочкову, попросив Лазарева с ней сфотографироваться

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла Анастасию Волочкову в присутствии Сергея Лазарева.

Кудрявцева потроллила Волочкову, попросив Лазарева с ней сфотографироваться
Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Кудрявцева потроллила Волочкову. Она обратилась к своему приятелю певцу Лазареву.

"Можно с Вами сфотографироваться, Сергей?" — спросила звезда притворным голосом на красной дорожке "Песни года".

Сергей Лазарев не отказал своей подруге в просьбе и с радостью попозировал журналистам.

"Со мной он фотографируется всегда!" — объяснила Кудрявцева.

Ранее Ксения Бородина прокомментировала ссору Волочковой с Лазаревым, который отказался фотографироваться с балериной.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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