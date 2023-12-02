Ксения Бородина прокомментировала поведение Сергея Лазарева, который обидел Анастасию Волочкову.

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Лазарев поступил некрасиво с Волочковой.

"История с отказом — это, конечно, нехорошо. В этом было много брезгливости, неуважения. Серёжа приятный артист, я думаю, он пожалел об этом и обязательно исправит ситуацию", — выразила своё мнение телеведущая.