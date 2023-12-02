Ксения Бородина прокомментировала поведение Сергея Лазарева, который обидел Анастасию Волочкову.
Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Лазарев поступил некрасиво с Волочковой.
"История с отказом — это, конечно, нехорошо. В этом было много брезгливости, неуважения. Серёжа приятный артист, я думаю, он пожалел об этом и обязательно исправит ситуацию", — выразила своё мнение телеведущая.
Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова резко обругала Лазарева за отказ с ней фотографироваться.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.