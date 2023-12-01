Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева

2:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В течение последних двух суток фанаты обсуждают скандал, разразившийся на церемонии "Золотой граммофон". Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Анастасией Волочковой на красной дорожке. Униженная балерина молчать не стала и разразилась бранью в адрес певца.

Фото: Личный инстаграм-аккаунт/volochkova_art

Анастасия Волочкова появилась на красной дорожке в вызывающем наряде, состоящем из полупрозрачного кружевного комбинезона с длинным, золотом расшитым шлейфом. Она привлекала внимание фотографов своим кокетливым позированием. Однако ее вечер омрачил отказ Сергея Лазарева.

Волочкова предложила совместное фото, но Лазарев отклонил предложение, демонстративно уходя от нее и отметив: "Я не делаю фото", зато сфотографировался с Филиппом Киркоровым. Балерина, стараясь сохранить лицо, начала смеяться, но ее недоумение было очевидно.

Позже Лазарев объяснил, что спешил на репетицию и не мог фотографироваться со всеми желающими. В свою защиту вокалист сказал: "Я вышел на дорожку, чтобы быстро сфотографироваться и подготовиться к номеру."

В ответ на произошедшее Волочкова, спустя, выразила свое недовольство, обматерив Лазарева и заявив, что весь шоу-бизнес завидует ей и не может простить ей большого успеха.

Теперь балерина питает особую обиду к Сергею, а также к другим звездам, проявившим неуважение к "балерине Всея Руси". Волочкова похвасталась, что даже без декораций ее выступление останется завораживающим, отправив Лазарева и компанию в пешее эротическое путешествие.

На вечеринке "Нового Радио" оскорбленная балерина заявила: "Да эти артисты... Не могут простить, что у меня был Майбах лучше, чем у Сережи Лазарева. Если убрать всю эту шоу-бизнесовую мишуру, они останутся просто голыми королями. Я танцую, а они... Да пошли они все на..."