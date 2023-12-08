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"Навешали лапшу на уши": Шуфутинский рассказал о службе сына в армии США

0:55
Шоу-бизнес

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о решении своего младшего сына Антона поступить в армию США в интервью "ТН звезды".

"Навешали лапшу на уши": Шуфутинский рассказал о службе сына в армии США
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Артист подчеркнул, что, несмотря на свои сомнения, не стал отговаривать сына, который выразил желание доказать себе и окружающим, что он настоящий мужчина.

"Я понял, что, лапша, которую рекрут ему навешал на уши, пришлась по душе. Ему тогда еще не было 18. Мы подумали: если скажем ему нет, он сочтет это за упущенную возможность", — поделился исполнитель хита "3 сентября".

Антон стал военным врачом и, по словам Шуфутинского, ни разу не пожалел о своем выборе.

Артист также поделился деталями о своей семье, в том числе о внуке, рэпере по имени Noy (Westside Gravy), который активно занимается музыкой и социальными сетями в США и Израиле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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