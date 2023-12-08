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Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ

1:12
Шоу-бизнес

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, певица Светлана Лобода планирует вернуться на российскую эстраду, так как ее творчество не находит популярности в Европе.

Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ
Фото: wikipedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Рудченко подчеркнул, что Лобода делает акцент на российском аудитории, создавая песни на русском языке. Он также предостерег слушателей от поддержки певицы, напоминая, что она признавалась в финансировании ВСУ.

Вместе с тем, он отмечает, что певица не определилась, на каком рынке работать. Певица потеряла "колоссальные" деньги из-за отказа от выступлений в России, и возвращение на российский рынок может стать стратегическим решением для монетизации творчества.

"Корпоративы у олигархов дают ей возможность поддерживать штаны, но не более, нет развития", — передаёт слова Рудченко News.ru.

Ранее артистка анонсировала новую песню "Метелица" на русском языке, вопреки своим предыдущим обещаниям петь только на украинском. Согласно данным СМИ, Лобода потеряла 300 миллионов рублей, которые могла бы заработать на концертах в России в текущем году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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