Поддержавшая ВСУ певица Лобода попала под шквал критики в Украине: "пробила новое дно"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Позиция Светланы Лободы вызвала недовольство среди пользователей сети, подвергнув певицу новой волне критики. Известно, что Лобода покинула Россию, но ее популярность у украинской аудитории так и не приобрела статуса звезды.

Фото: wikipedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Вначале артистка решила перейти на украинский язык, но вскоре вернулась к родному русскому. Недавно она представила тизер будущей песни на русском, что вызвало негодование поклонников.

Кажется, что у поп-дивы не получится завоевать поддержку даже у российской аудитории. Комментаторы обвинили ее в "пробивании нового дна".

В текущей ситуации неясно, как Лобода будет развивать свою карьеру. По слухам, звезда не отказывается от попыток привлечь внимание русскоязычной аудитории за границей. Певица соглашается на выступления на частных вечеринках, зарабатывая при этом внушительные гонорары, сообщает vk-smi.