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Дочь Успенской заявила, что потеряла свою мать

1:59
Шоу-бизнес

На данный момент, известная российская артистка Любовь Успенская часто выступает на сцене вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которую она активно поддерживает в ее творческом развитии. Однако, несмотря на совместные выступления, их семейные отношения не всегда были спокойными.

Дочь Успенской заявила, что потеряла свою мать
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 3.0

Несколько лет назад между Плаксиной и ее матерью произошел серьезный конфликт. В то время она пребывала в Америке, занимаясь активной деятельностью, но ее жизнь оставалась незамеченной, поскольку мать всегда была более популярной. Этот факт вызывал зависть у дочери, что привело к прекращению общения между ними.

Плаксина тогда начала вести разгульный образ жизни, периодически обращаясь за помощью к матери, которая всегда приходила на помощь и разрешала возникающие трудности. Недавно начинающая артистка призналась, что она не могла смириться с отсутствием матери в своей жизни, поэтому приняла решение наладить отношения.

Плаксина выразила тоску по близким отношениям с матерью и начала приближаться к ней, стремясь восстановить связь. Успенская, несмотря на предыдущие разногласия, приняла дочь обратно. Плаксина уверена, что теперь они с матерью всегда будут близкими.

Дистанция, вероятно, сыграла свою роль, позволяя им обеим понять важность семейных отношений.

"На тот момент мне просто хотелось быть рядом с мамой. Все эти обиды прошлого оказались ничтожными по сравнению с угрозой потери матери", — поделилась своими чувствами Плаксина.

Артистка выразила надежду, что все обиды будут прощены, поскольку ей не хотелось бы потерять свою родственницу навсегда. В настоящее время обе женщины поддерживают теплые отношения и откровенно делятся пережитыми трудностями, уверенные, что их история может помочь другим в подобных ситуациях, сообщает boda.

Любовь Успенская - По полюшку
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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