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Блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США: "ты там чужой"

1:32
Шоу-бизнес

Амиран Сардаров — известный блогер с более чем 5,5 миллионами подписчиков на своем YouTube-канале. Он является одним из первых блогеров в России, начав свою карьеру в тот период, когда эта профессия еще не получала серьезного внимания.

Блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США: "ты там чужой"
Фото: Telegram-канал Амирана Сардарова

Не смотря на успешные проекты, популярность и комфорт в России, Сардаров решил попробовать свои силы за рубежом. Его первая попытка эмиграции в США была в 2020 году, где он даже вступил в брак с внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой, но через год они развелись. 

Однако Сардаров вернулся в Москву из Лос-Анджелеса, где он жил с начала прошлой весны. В интервью "Комсомольской Правде" на кинопремьере фильма "Ёлки 10" он рассказал, что причиной возвращения стали чувство чужеродности в эмиграции.

"Не получилось. Наверно, там, где родился, там и пригодился. Эту банальную фразу очень хорошо начинаешь понимать только в эмиграции. Там ты чужой", — заявил Амиран.

В Лос-Анджелесе же он почувствовал себя одиноко, столкнувшись с различиями в менталитете, языке. Амиран также подчеркнул знойный американский климат, из-за которого он не мог долго находиться на улице.

После возвращения в Россию, блогер собирается вложиться в новый проект или шоу, стремясь вновь занять свое место на российском контент-рынке.

Амиран Сардаров. О проблемах в отношениях, выгорании, опыте айваски и попытках покорения Америки
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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