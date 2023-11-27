Вадим Галыгин рассказал, что работать на Первом канале "безумно тяжело"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и бывший резидент Comedy Club, Вадим Галыгин, поделился в интервью "Шоу Известий" сложностями, с которыми ему приходится сталкиваться во время ведения программы "Фантастика" на Первом канале.

Фото: страница актёра на кинопоиске

Галыгин отметил, что хотя шоу не является физически тяжелым, оно представляет определенные сложности, поскольку, в отличие от зрителей и жюри, он не видит ничего во время своих выступлений.

"Безумно тяжело вести эту программу, вернее, не тяжело, а сложно", — описал Галыгин сложности своей работы.

Артист описал, что ему приходится разговаривать с воздухом, имея лишь представление о том, как выглядит аватар, благодаря экрану, направленному на зрителей и расположенному сбоку от него.

ВАДИМ ГАЛЫГИН: СЕРИАЛ «КОРОЧЕ, ПЛАН ТАКОЙ», «ФАНТАСТИКА» НА ПЕРВОМ / ШОУ ИЗВЕСТЬ. ИНТЕРВЬЮ