Юморист и бывший резидент Comedy Club, Вадим Галыгин, поделился в интервью "Шоу Известий" сложностями, с которыми ему приходится сталкиваться во время ведения программы "Фантастика" на Первом канале.
Галыгин отметил, что хотя шоу не является физически тяжелым, оно представляет определенные сложности, поскольку, в отличие от зрителей и жюри, он не видит ничего во время своих выступлений.
"Безумно тяжело вести эту программу, вернее, не тяжело, а сложно", — описал Галыгин сложности своей работы.
Артист описал, что ему приходится разговаривать с воздухом, имея лишь представление о том, как выглядит аватар, благодаря экрану, направленному на зрителей и расположенному сбоку от него.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.