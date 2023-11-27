Инцидент, в котором актрису Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за русскую речь, вызвал бурное обсуждение в российском обществе.
По информации из соцсетей, знаменитость не была обслужена, так как официант отказался понимать русский язык.
Артистка, возмутившись, была вынуждена покинуть заведение после просьбы других посетителей. Руководство ресторана утверждает, что Чулпан Хаматова была агрессивной и начала истерить.
Инцидент вызвал раздельные мнения в российском обществе, подчеркивая важность вопросов многоязычия и толерантности.
Узнав о случившемся, россияне стали активно обсуждать скандальную ситуацию. "Латыши указали ей на место", "Скоро все уехавшие прочувствуют", "А ругалась она уже на латышском? Как сотрудники, которые "не обязаны знать русский", поняли, что это ругательная речь?", "Ее пожевали и выбросили", "Жестокое издевательство, конечно", — пишут неравнодушные граждане.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.