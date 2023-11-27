Уехавшую из России Чулпан Хаматову унизили за русскую речь в Латвии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инцидент, в котором актрису Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за русскую речь, вызвал бурное обсуждение в российском обществе.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

По информации из соцсетей, знаменитость не была обслужена, так как официант отказался понимать русский язык.

Артистка, возмутившись, была вынуждена покинуть заведение после просьбы других посетителей. Руководство ресторана утверждает, что Чулпан Хаматова была агрессивной и начала истерить.

Инцидент вызвал раздельные мнения в российском обществе, подчеркивая важность вопросов многоязычия и толерантности.

Узнав о случившемся, россияне стали активно обсуждать скандальную ситуацию. "Латыши указали ей на место", "Скоро все уехавшие прочувствуют", "А ругалась она уже на латышском? Как сотрудники, которые "не обязаны знать русский", поняли, что это ругательная речь?", "Ее пожевали и выбросили", "Жестокое издевательство, конечно", — пишут неравнодушные граждане.

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