Певица Слава Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном

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Польская артистка Слава Миколайчик успела проститься со своим сыном перед своей кончиной. Бывшая участница музыкальных групп Trubadurzy и Czerwono-Czarni в Польше пришла в сознание на несколько минут.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Инсайдер последних дней жизни Миколайчик, певицы, рассказал друг артистки Збигнев Рабинский. Информацию о прощании он предоставил в ходе беседы с польским порталом Portal i. pl.

Сын исполнительницы прибыл в больницу из Ирландии, как только узнал о том, что состояние матери стало критическим. Об ухудшении здоровья Миколайчик его уведомили друзья.

По словам Рабинского, певица пришла в себя, когда сын и другие члены семьи находились рядом с ее больничной койкой. В это время Миколайчик коротко поговорила со своим сыном, успев попрощаться. Певица ушла из жизни позднее в тот же день, что и произошло прощание, сообщает "Южный федеральный".

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