Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что возвращение певицы Кристины Орбакайте на российские телеэкраны будет радушно встречено зрителями. Однако он выразил сомнения в успехе сериала "Тест на беременность", в который она будет участвовать.
Соседов считает, что неудачи проекта связаны не с талантом самой артистки, а с текущим состоянием российского кинематографа.
Критик отметил, что эпоха великих фильмов и режиссеров прошла, и современное кино оставляет желать лучшего. Он напомнил о успешном дебюте Орбакайте в фильме Ролана Быкова "Чучело", подчеркнув, что начало ее карьеры было благополучным, но подобный успех в настоящее время маловероятен, сообщает News.ru.
В то же время, Соседов подчеркнул, что российский зритель, вероятно, приветствует возвращение Орбакайте на телеэкраны, поскольку артистка не привлекла к себе негативного внимания и не высказывала спорных заявлений. Он также отметил, что Кристина Орбакайте не запятнала свою репутацию даже в трудной семейной ситуации, связанной с матерью Аллой Пугачёвой.
Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.